GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI 2026: GSB kamp başvuru sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Gençlik Kampları'nda beklenen gelişme yaşandı. Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) kampları için kalan dönem başvurularını tamamlayan adayların merakla beklediği 2. etap sonuçları erişime açıldı. Peki, 2026 GSB kamp başvuru sonuçlarına nereden nasıl bakılır? Detaylar...

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI 2026

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları kapsamında Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) kamplarının 2. etap yerleştirme sonuçları açıklandı.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2026 yılı Yaz Gençlik Kampları'na toplam 437 bin 569 genç başvuruda bulundu. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kampa katılmaya hak kazanan adaylar için kesin kayıt işlemleri de başladı.

Kampa yerleşen adayların kayıt sürecinde istenen belgeleri belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Belgelerini eksiksiz teslim etmeyen adayların hakları iptal edilerek yerlerine yedek adaylar çağrılacak.

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi dijital platformu olan e-Genç sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

Başvuru sonuçlarını görüntülemek için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde:

e-Genç internet platformuna giriş yapın.

T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile sisteme oturum açın.

Profil bölümünde yer alan "Başvurularım" sekmesini seçin.

"Gençlik Kampları Başvuru Sonuçları" ekranı üzerinden yerleştirme durumunuzu görüntüleyin.

Yerleştirme işlemleri yalnızca e-Genç sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

Kesin kayıt sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Kampa katılmaya hak kazanan adayların kesin kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için belirlenen kurallara uyması gerekiyor.

Belge onayı

Adayların, e-Genç sistemi üzerinden indirecekleri başvuru formu ve gerekli belgeleri, kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce kendilerine en yakın Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor.

18 yaş altındaki adaylar

Başvuru formunun teslim edileceği tarihte 18 yaşını doldurmamış olan gençlerin formlarının, velileri tarafından imzalanarak Gençlik Merkezine elden teslim edilmesi gerekiyor.

Öncelik belgeleri

Başvuru sırasında beyan edilen öncelik durumlarına (şehit/gazi yakını, başarı durumu vb.) ilişkin belgelerin de Gençlik Merkezine ibraz edilmesi zorunlu bulunuyor.

Belgelerini eksiksiz teslim etmeyen adayların kayıt hakları iptal edilecek ve boş kalan kontenjanlar için yedek adaylar çağrılacak.