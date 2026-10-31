Greenwood neden yok? Greenwood Göztepe maçında sakat mı, kadroda mı yok, cezalı mı?

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Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan maç kadrosunda Mason Greenwood'un yer almaması dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun neden kadro dışı kaldığını araştırmaya başladı. Peki, Greenwood sakat mı, hasta mı, cezalı mı? Fenerbahçe-Göztepe maçında neden oynamıyor? İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

GREENWOOD GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un Göztepe maçının kadrosuna alınmama nedeni belli oldu. İngiliz futbolcunun yaşadığı hastalık nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi.

Son taktik antrenmanda sorun yaşamadan çalışan Greenwood'un, maç öncesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle teknik heyet tarafından kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

GREENWOOD SAKAT MI, CEZALI MI?

Mason Greenwood'un Göztepe maçında forma giyememesinin nedeni sakatlık veya disiplin cezası değil, hastalık olarak açıklandı.

İngiliz futbolcu bu nedenle karşılaşmanın ilk 11'inde ve yedek oyuncular arasında bulunmuyor. Greenwood'un sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmış değil.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki ilk 11'i şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Levent Mercan, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Lukaku.

Yedekler: Mert Günok, Tarık, Yiğit Efe, Mert Müldür, Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ, Mert Hakan Yandaş, Dorgeles Nene, Vedat Muriqi.

FENERBAHÇE'DE GÖZTEPE MAÇINDA BAŞKA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de Greenwood dışında Marco Asensio ve Nathan Ake sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Archie Brown ise aldığı üç maçlık ceza nedeniyle kadroda bulunmuyor.

GREENWOOD NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Greenwood'un hastalığı nedeniyle Göztepe karşılaşmasını kaçıracağı kesinleşirken, futbolcunun bir sonraki maçta forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Oyuncunun sağlık durumuna ve teknik heyetin değerlendirmesine göre dönüş tarihi belli olacak.

Özetle: Mason Greenwood, Fenerbahçe-Göztepe maçında sakat veya cezalı olduğu için değil, yaşadığı hastalık nedeniyle kadroda yer almıyor.