Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Greenwood neden yok? Greenwood Göztepe maçında sakat mı, kadroda mı yok, cezalı mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Greenwood neden yok? Greenwood Göztepe maçında sakat mı, kadroda mı yok, cezalı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşma öncesinde açıklanan maç kadrosunda Mason Greenwood'un yer almaması taraftarların dikkatini çekti. Yıldız futbolcunun kadroda bulunmaması sonrası arama motorlarında "Greenwood neden yok?", "Greenwood sakat mı, cezalı mı?" ve "Göztepe maçında neden oynamıyor?" soruları gündeme geldi. Peki, İngiliz futbolcu neden kadro dışı kaldı? İşte Greenwood'un son durumu ve maçta forma giyememesinin nedeni.

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan maç kadrosunda Mason Greenwood'un yer almaması dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun neden kadro dışı kaldığını araştırmaya başladı. Peki, Greenwood sakat mı, hasta mı, cezalı mı? Fenerbahçe-Göztepe maçında neden oynamıyor? İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

GREENWOOD GÖZTEPE MAÇINDA NEDEN YOK? 

Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un Göztepe maçının kadrosuna alınmama nedeni belli oldu. İngiliz futbolcunun yaşadığı hastalık nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi.

Son taktik antrenmanda sorun yaşamadan çalışan Greenwood'un, maç öncesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle teknik heyet tarafından kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

GREENWOOD SAKAT MI, CEZALI MI?

Mason Greenwood'un Göztepe maçında forma giyememesinin nedeni sakatlık veya disiplin cezası değil, hastalık olarak açıklandı.

İngiliz futbolcu bu nedenle karşılaşmanın ilk 11'inde ve yedek oyuncular arasında bulunmuyor. Greenwood'un sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmış değil.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki ilk 11'i şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Levent Mercan, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Lukaku.

Yedekler: Mert Günok, Tarık, Yiğit Efe, Mert Müldür, Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ, Mert Hakan Yandaş, Dorgeles Nene, Vedat Muriqi.

FENERBAHÇE'DE GÖZTEPE MAÇINDA BAŞKA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de Greenwood dışında Marco Asensio ve Nathan Ake sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Archie Brown ise aldığı üç maçlık ceza nedeniyle kadroda bulunmuyor.

GREENWOOD NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Greenwood'un hastalığı nedeniyle Göztepe karşılaşmasını kaçıracağı kesinleşirken, futbolcunun bir sonraki maçta forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Oyuncunun sağlık durumuna ve teknik heyetin değerlendirmesine göre dönüş tarihi belli olacak.

Özetle: Mason Greenwood, Fenerbahçe-Göztepe maçında sakat veya cezalı olduğu için değil, yaşadığı hastalık nedeniyle kadroda yer almıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın ağabeyi de tutuklandı

İmamoğlu'nun tutuklu avukatının ağabeyi de tutuklandı
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanacho'nun tarihi serisi sona erdi

3 golle kazandıkları maçta mutsuzlar! Tarihi seri sona erdi
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim

Kana buladığı apartmandan bu sözlerle çıkmış: Namusumu temizledim
Samsun'da trafik polisi, kazada yaralanan kadını yeleğiyle yağmurdan korudu! Motosiklet sürücüsünün ehliyeti çıkmadı

Yaralı kadına yeleğini siper etti! Sürücü ehliyetsiz çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Ersoy: Antalya turizmini 12 aya yayacak yeni bir adım atıyoruz

Bakan Ersoy: Antalya turizmini 12 aya yayacak yeni bir adım atıyoruz
AP raporu ortaya çıkardı! İran saldırıları 26 ABD üssünde milyarlarca dolarlık hasara yol açtı

İran ABD üslerini böyle vurdu! Hasar milyarlarca dolar
Kılıçdaroğlu: AK Parti'yi de arındıracağız, diğer partileri de arındıracağız

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak arınma mesajı: AK Parti'yi de...
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok! İşte sebebi

İşte yedeklerde bile olmamasının sebebi
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Kadıköy'de maç çok hızlı başladı
Kızını korumak yerine öldürmeye kalktı! Baba için karar verildi

Kızını korumak yerine öldürmeye kalktı! Baba için karar verildi