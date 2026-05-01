Gaziantep FK- Beşiktaş maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu

Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İşte ayrıntılar...

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Gaziantep FK- Beşiktaş maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Gaziantep FK- Beşiktaş maç kadroları ise şöyle:

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Abena, Rodrigues, Gigado, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asslani, Salih, Olaitan, Rashica, Jota Silva, Mustafa Erhan.

Ersin Destanoğlu ve Murillo dönüyor

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK müsabakasıyla formasına yeniden kavuşacak.

Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen iki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yeniden ilk 11'de yer alacak.

Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz oynamayacak

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, mücadelede forma giyemeyecek.

İki oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçı öncesinde iki oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde cezalı olacak.