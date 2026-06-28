Gazi Koşusu kim kazandı? 100. Gazi Koşusu birincisi kim oldu, ne kadar kazandı?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü, at yarışı tutkunlarının takip ettiği önemli bir organizasyon olarak Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. Yarışa 22 safkan katılırken, mücadele Kanal D ve Spor Smart ekranlarından naklen yayınlandı.

GAZİ KOŞUSU KİM KAZANDI?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü Veliefendi Hipodromu’nda yapıldı. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnızca bir kez koşabildiği mücadele, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte gerçekleştirildi. Yarışa 22 safkan katıldı.

100. Gazi Koşusu’nu, Emrah Nalçakan’ın sahibi olduğu Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Yarışta Bay Nalçakan’ın jokeyliğini Halis Karataş yaptı. Gazi Koşusu, Kanal D ve Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanırken, Veliefendi Hipodromu’ndaki mücadele Türk at yarışçılığının önemli organizasyonları arasında yer aldı.

GAZİ KOŞUSU BİRİNCİSİ KİM OLDU, NE KADAR KAZANIYOR?

Gazi Koşusu’nda bu yıl birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak duyuruldu. Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil edilecek ve toplam ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.