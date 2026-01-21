Haberler

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? GS Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? GS Atletico Madrid maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Galatasaray, bu akşam kritik bir sınav için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki 7. haftada dev rakibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Mücadele, futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği RAMS Park'ta oynanacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? GS Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kritik bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki 7. haftasında Atletico Madrid'i deplasmanda ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? GS Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Detaylar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu akşam Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. Maçın hakemi ise UEFA tarafından görevlendirilen Istvan Kovacs olacak. Takımların mücadele saatleri ve hakem bilgileri, maç öncesi analizlerde önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

GS ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın bu kritik Şampiyonlar Ligi maçını izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, müsabakanın TRT 1'den naklen yayınlanacak olması. Televizyon başında maçı izlemek isteyenler için kanal bilgisi ve yayın saati, maç öncesi planlamada büyük önem taşıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? GS Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların turnuvaya istediği gibi başlayamadığını gösterdi.

İkinci maçta ise Galatasaray, kendi sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, dördüncü haftada Hollanda'dan Ajax'a deplasmanda 3-0 galip gelerek üst üste ikinci deplasman galibiyetini aldı.

Ancak, iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray, 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Son olarak, Fransa temsilcisi Monaco'ya deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla ve 18. sırada girdi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar