Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kritik bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki 7. haftasında Atletico Madrid'i deplasmanda ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? GS Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Detaylar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu akşam Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. Maçın hakemi ise UEFA tarafından görevlendirilen Istvan Kovacs olacak. Takımların mücadele saatleri ve hakem bilgileri, maç öncesi analizlerde önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

GS ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın bu kritik Şampiyonlar Ligi maçını izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, müsabakanın TRT 1'den naklen yayınlanacak olması. Televizyon başında maçı izlemek isteyenler için kanal bilgisi ve yayın saati, maç öncesi planlamada büyük önem taşıyor.

GALATASARAY'IN BU SEZONKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların turnuvaya istediği gibi başlayamadığını gösterdi.

İkinci maçta ise Galatasaray, kendi sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, dördüncü haftada Hollanda'dan Ajax'a deplasmanda 3-0 galip gelerek üst üste ikinci deplasman galibiyetini aldı.

Ancak, iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray, 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Son olarak, Fransa temsilcisi Monaco'ya deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla ve 18. sırada girdi.