Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde sürpriz bir hamle yaparak Sacha Boey'i yeniden kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun ve zorlu pazarlıklar sonrası Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Operasyonun detayları, futbolseverler ve medya tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Peki, Galatasaray, Sacha Boey'i ne kadara kiraladı? Sacha Boey Galatasaray'dan ne kadar kazanacak? Detaylar...

GALATASARAY SACHA BOEY'İ NE KADARA KİRALADI?

Söz konusu kiralama bedeli, sezon sonuna kadar 2 milyon Euro olarak belirlendi. Bunun yanı sıra Galatasaray, oyuncuyu kalıcı olarak kadrosunda tutmak isterse 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanabilecek. Tüm bu paket, toplamda 17 milyon Euro değerinde bir maliyet anlamına geliyor.

Sky DE muhabiri Florian Plettenberg'in aktardığı bilgilere göre, Galatasaray bu transfer için kasasından "astronomik" bir rakam çıkarmayacak. Yani hem kulüp hem de oyuncu açısından karşılıklı avantaj sağlayan bir anlaşma sağlanmış oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da bu transferdeki rolü oldukça kritik. Boey'in dinamik yapısı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında takıma büyük katkı sağlayacak. Buruk, yönetimin bu transferi onaylamasında kilit rol oynadı.

SACHA BOEY GALATASARAY'DAN NE KADAR KAZANACAK?

Sacha Boey'in mali durumu da merak konusu oldu. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncunun maaşının büyük bir kısmı Galatasaray tarafından karşılanacak. Bu durum, kulüp bütçesi açısından büyük bir yük getirmemekle birlikte, Boey'in İstanbul'a sorunsuz bir şekilde transferini mümkün kıldı.

Bayern Münih'teki talihsiz sakatlıklar ve beklenen istikrarı yakalayamaması nedeniyle ayrılık kararı alan Boey, eski takımı Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala bitirilen operasyon, hem oyuncu hem de kulüp için stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Boey'in geri dönüşü, Galatasaray taraftarları tarafından da büyük heyecanla karşılandı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu daha önce 30 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus bedeliyle Bayern Münih'e göndermişti. Bu anlamda hem mali hem sportif açıdan kulübe kazanç sağlayacak bir hamle olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY SACHA BOEY ANLAŞMASININ ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Kiralama Bedeli: 2 Milyon Euro (Sezon sonuna kadar)

Satın Alma Opsiyonu: 15 Milyon Euro

Toplam Paket: 17 Milyon Euro

Teknik Direktör Onayı: Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi ve lig yarışındaki ihtiyaç doğrultusunda tam not verdi

Maaş Ödemesi: Büyük kısmı Galatasaray tarafından karşılanacak