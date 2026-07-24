Galatasaray Monza maç özeti ve golleri! (ÖZET) Galatasaray Monza kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Galatasaray Monza maç özeti izle! Hazırlık maçlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Monza maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Monza maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

GALATASARAY MONZA MAÇ ÖZETİ

Galatasaray Monza maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Galatasaray Monza özet bölümünde yer alan bilgilerden Galatasaray Monza geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

GALATASARAY MONZA ÖZET

Galatasaray Monza maç özetini maçın ardından S Sport Plus resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY MONZA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Monza maçı 2-0'lık Monza üstünlüğüyle devam ediyor.

GALATASARAY MONZA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Monza maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.