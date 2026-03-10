Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı maçtan ne kadar kazanacak? Liverpool maçının bilet geliri ne kadar olacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Taraftarlar ve futbolseverler, "Maçtan ne kadar gelir elde edilecek? Bilet fiyatları ne kadar? Biletler tükenir mi?" gibi sorularla maç öncesi detayları merak ediyor. Kulübün paylaştığı veriler, maçın ekonomik boyutunu gözler önüne seriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY, LİVERPOOL İLE OYNAYACAĞI MAÇTAN NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçından bilet ve GS Store mağaza satışlarıyla yaklaşık 3 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor. Eğer Liverpool'u eleyip turu geçerse, UEFA'dan çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon euro daha kazanacak.

LİVERPOOL MAÇININ BİLET GELİRİ NE KADAR OLACAK?

Maç için satışa çıkarılan tüm biletler kısa sürede tükenmiş olup, Galatasaray'ın bilet satışları ve GS Store ürünleriyle birlikte yaklaşık 3 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Maç, 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta saat 20.45'te oynanacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek ve karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

JUVENTUS TURUNDAN NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray, play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16'ya kalmasıyla 11 milyon euro gelir elde etti.