Galatasaray Liverpool hangi kanalda? Galatasaray Liverpool maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Liverpool Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Liverpool maçı yayın bilgisi!

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Liverpool maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Güncel frekans bilgileri ile Galatasaray Liverpool maçı canlı ve şifresiz izlenebilecek:

• TRT 1 SD: 11096 H 30000 5/6

• TRT 1 HD (TR): 11794 V 30000 3/4

• TRT 1 HD (Batı): 11054 V 30000 3/4

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Liverpool maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.