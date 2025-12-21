Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri daha geliyor. Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Taraftarlar ve futbolseverler, "Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda?" ve "Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bu yazımızda maçla ilgili tüm detayları, yayın bilgilerini ve önemli noktaları derledik.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Kasımpaşa karşılaşması, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak. Taraftarlar maçın canlı yayınını merak ediyor. Peki, "Galatasaray maçı hangi kanalda?"

Yayın Kanalı: beIN Sports 1

Yayın Şekli: Canlı

Platformlar: Digitürk ve diğer beIN Sports platformları üzerinden izlenebilecek.

beIN Sports 1, Türkiye'de Süper Lig maçlarını yüksek kalite ile yayınlayan kanal olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, maç heyecanını evlerinden takip edebilecek. Özellikle sarı-kırmızılı ekip için kritik öneme sahip olan bu maç, yayın akışı açısından da izleyici kitlesinin dikkatini çekiyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bir diğer merak edilen konu ise maçın başlama saati. "Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna net yanıt:

Maç Tarihi: 21 Aralık 2025, Pazar

Başlama Saati: 20.00

Stadyum: RAMS Park

Hafta sonu oynanacak bu karşılaşma, özellikle akşam saatlerinde gerçekleşmesi nedeniyle izleyiciler için ideal bir zaman diliminde planlandı. Taraftarlar maç öncesinde takımların son durumlarını takip ederek, kadro ve taktik analizlerini değerlendirebilir.