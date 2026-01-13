Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında heyecan dorukta. Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geliyor. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Maç öncesinde kadrolar, hakem bilgisi ve yayın detayı merak konusu. Peki, Galatasaray Fethiyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fethiyespor Galatasaray muhtemel 11'ler...

GALATASARAY FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor-Galatasaray karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Kupası heyecanını evinden takip etmek isteyen taraftarlar, maç saatinde A Spor'u açarak mücadeleyi naklen izleyebilecek.

GALATASARAY FETHİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak olan Fethiyespor-Galatasaray karşılaşması, 13 Ocak 2026 Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Maç saatine dikkat etmek, taraftarlar için kritik öneme sahip. Türkiye Kupası maçları genellikle akşam saatlerinde oynandığından, izleyiciler için ideal bir saat belirlenmiş durumda.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FETHİYESPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri de netleşti. Fethiyespor ve Galatasaray taraftarları, sahadaki oyuncu dizilişini merakla takip ediyor.

Fethiyespor Muhtemel 11'i:

Kaleci: Arda Akbulut

Defans: Raşit, Serdar Ümit, Şahan, Ali Mert

Orta saha: Muhammed, Uğur Ayhan, Bera Çeken

Forvet: Ramazan, Enes Erdem, Serdarcan

Galatasaray Muhtemel 11'i:

Kaleci : Günay

Defans: Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan

Orta saha: Lemina, Kaan, Gökdeniz

Forvet: Yusuf, Barış, Ahmed Kutucu

Her iki takımın teknik direktörleri, sahaya sürecekleri dizilişle maçın kaderini belirleyecek. Fethiyespor, kendi sahasında Galatasaray karşısında sürpriz yapmak isterken, Galatasaray güçlü kadrosuyla zafere odaklanmış durumda.