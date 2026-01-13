Galatasaray Fethiyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fethiyespor Galatasaray muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında futbolseverleri heyecanlandıracak bir karşılaşma sahne alıyor. Deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fethiyespor, Fethiye İlçe Stadı'nda taraftarlarının önüne çıkacak. Galatasaray Fethiyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fethiyespor Galatasaray muhtemel 11'ler! Detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında heyecan dorukta. Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geliyor. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Maç öncesinde kadrolar, hakem bilgisi ve yayın detayı merak konusu. Peki, Galatasaray Fethiyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fethiyespor Galatasaray muhtemel 11'ler...
GALATASARAY FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fethiyespor-Galatasaray karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Kupası heyecanını evinden takip etmek isteyen taraftarlar, maç saatinde A Spor'u açarak mücadeleyi naklen izleyebilecek.
GALATASARAY FETHİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak olan Fethiyespor-Galatasaray karşılaşması, 13 Ocak 2026 Salı günü saat 20.30'da başlayacak.
Maç saatine dikkat etmek, taraftarlar için kritik öneme sahip. Türkiye Kupası maçları genellikle akşam saatlerinde oynandığından, izleyiciler için ideal bir saat belirlenmiş durumda.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FETHİYESPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri de netleşti. Fethiyespor ve Galatasaray taraftarları, sahadaki oyuncu dizilişini merakla takip ediyor.
Fethiyespor Muhtemel 11'i:
Kaleci: Arda Akbulut
Defans: Raşit, Serdar Ümit, Şahan, Ali Mert
Orta saha: Muhammed, Uğur Ayhan, Bera Çeken
Forvet: Ramazan, Enes Erdem, Serdarcan
Galatasaray Muhtemel 11'i:
Kaleci : Günay
Defans: Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan
Orta saha: Lemina, Kaan, Gökdeniz
Forvet: Yusuf, Barış, Ahmed Kutucu
Her iki takımın teknik direktörleri, sahaya sürecekleri dizilişle maçın kaderini belirleyecek. Fethiyespor, kendi sahasında Galatasaray karşısında sürpriz yapmak isterken, Galatasaray güçlü kadrosuyla zafere odaklanmış durumda.