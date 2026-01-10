Galatasaray-Fenerbahçe maç skoru: Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, kim kazandı?

Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe, futbolseverlere yüksek tempolu ve kritik anlarla dolu bir derbi yaşattı. Tribünlerin ve ekran başındaki milyonların merakla takip ettiği mücadelede skorun nasıl şekillendiği, hangi takımın üstünlüğü ele geçirdiği ve kupaya uzanan tarafın kim olduğu büyük ilgi gördü. Galatasaray–Fenerbahçe maçı kaç kaç sona erdi, derbiyi kim kazandı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FENERBAHÇE–GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan final mücadelesi, Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, maç boyunca hem savunmada hem de hücumda ortaya koyduğu dengeli oyunla sonucu belirleyen taraf oldu.

FENERBAHÇE–GALATASARAY MAÇINI KİM KAZANDI?

Final karşılaşmasını Fenerbahçe kazandı. Maça etkili başlayan ve oyun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan sarı-lacivertliler, bulduğu gollerle avantajı ele geçirdi ve Galatasaray'a net fırsatlar vermeden mücadeleyi tamamladı. Bu galibiyetle Fenerbahçe, sezonu kupa ile açmanın sevincini yaşadı.

FENERBAHÇE–GALATASARAY MAÇ SONUCU NE OLDU?

Süper Kupa finalinin sonucu Fenerbahçe 2 – 0 Galatasaray şeklinde kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'nin ilk golü 28. dakikada Matteo Guendouzi'den gelirken, ikinci gol 48. dakikada Jayden Oosterwolde tarafından kaydedildi. Karşılaşmanın kalan bölümünde Galatasaray skoru değiştirecek fırsatlar yakalasa da Fenerbahçe savunması ve kaleci performansı buna izin vermedi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı tarihinde 4. kez müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında elde ettiği bu galibiyetle hem prestij kazandı hem de taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.