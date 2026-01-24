Haberler

Galatasaray Fatih Karagümrük CANLI nereden izlenir? Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Güncelleme:
Süper Lig'de nefes kesen bir mücadeleye daha tanıklık edeceğiz! İstanbul'un iki güçlü ekibi, Fatih Karagümrük ve Galatasaray, bu akşam Vefa Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük canlı nereden izlenir? Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Galatasaray Fatih Karagümrük canlı izle! Detaylar haberimizde.

Süper Lig'in 19. haftasında İstanbul derbisinin heyecanı dorukta! Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkarken; ev sahibi Fatih Karagümrük, ateş hattından kurtulabilmek için 3 puan arayacak. Peki, Galatasaray Fatih Karagümrük canlı nereden izlenir? Galatasaray Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında bu heyecan dolu karşılaşmayı izleyebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı İstanbul'da, Vefa Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
