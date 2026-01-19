Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, grup aşamasında topladığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor ve son 16 turuna kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu kez rakip, Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid olacak. Futbolseverler, sarı-kırmızılıların bu önemli karşılaşmada sahadaki durumu ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Kritik öneme sahip bu mücadele 21 Ocak 2025 Çarşamba günü oynanacak. Bu tarih, Galatasaray için hem grup aşamasının kaderini belirleyecek hem de son 16 turu hedefi açısından belirleyici olacak.

GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanlı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Bu saat, Avrupa'da ve Türkiye'de futbolseverlerin dikkatle takip edeceği anlardan biri olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu saatte sahaya çıkarak hem taraftarını sevindirmeyi hem de kritik puanları kapmayı hedefliyor.

GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray – Atletico Madrid mücadelesi, yayın hakları çerçevesinde TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Bu, tüm futbolseverlerin maçı herhangi bir abonelik veya ek ücret ödemeden takip edebileceği anlamına geliyor. TRT 1'in yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz yayınları, taraftarlar için büyük kolaylık sağlayacak.

OSİMHEN, ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı ekipte gözler yıldız isim Victor Osimhen'de. Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Osimhen, turnuva bitimiyle birlikte İstanbul'a döneceğini açıkladı. Oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin kritik Atletico Madrid maçında sahada olacağını net bir şekilde belirtti:

"Eğer Nijerya finale kalırsa birkaç gün sonra Galatasaray'ın Atletico Madrid ile maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mısın?" sorusuna yanıt olarak: "Tabii oynayacağım. Galatasaray'ı çok özledim. Bana hep destek oldular. Kupa biter bitmez, dönüp kadroya dahil olacağım."

Bu açıklama, Galatasaray taraftarları için büyük bir moral kaynağı oldu. Osimhen'in sahada olması, sarı-kırmızılı takımın hücum hattında ciddi güç katacak ve Atletico Madrid karşısında stratejik bir avantaj sağlayacak.