GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇ KADROSU: Galatasaray-Atletico Madrid muhtemel 11'ler! GS Atletico Madrid maçında kimler eksik, cezalı, sakat?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç sonunda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puan toplayan Galatasaray, haftaya 18. sırada giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, Atletico Madrid karşısında alacağı olası bir galibiyetle sıralamada önemli bir avantaj yakalamayı ve ilk 24 içindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, GS Atletico Madrid maçında kimler eksik, cezalı, sakat? Galatasaray-Atletico Madrid muhtemel 11'ler! Detaylar...
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, Avrupa arenasında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig'deki yoğun maç temposunun ardından rotasını tamamen kıtalararası mücadeleye çeviren sarı-kırmızılı ekip, Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'i sahasında ağırlayacak. Peki, GS Atletico Madrid maçında kimler eksik, cezalı, sakat? Galatasaray-Atletico Madrid muhtemel 11'ler! Detaylar haberimizde.
GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇ KADROSU
Teknik heyet, bu karşılaşmayı yalnızca bir maç değil, Avrupa yolculuğunun kırılma anlarından biri olarak görüyor. İç sahada oynanacak mücadelede tribün desteğinin de etkisiyle kontrollü ama cesur bir oyun planı bekleniyor. Özellikle orta sahada fizik gücü ve tempo, maçın kaderini belirleyecek ana unsurlar arasında gösteriliyor.
Atletico Madrid cephesinde ise Diego Simeone'nin klasik sert, disiplinli ve geçiş oyununa dayalı anlayışını sahaya yansıtması bekleniyor. İki takımın kadro tercihleri, maçın taktiksel dengesini doğrudan etkileyecek.
GALATASARAY ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'LER
Futbol kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında, iki dev kulübün sahaya hangi kadroyla çıkacağı geliyor. Teknik direktörlerin son antrenmanlardaki tercihleri ve mevcut oyuncu durumu doğrultusunda muhtemel 11'ler netleşmiş durumda.
Galatasaray muhtemel 11'i:
Uğurcan Çakır
Sallai
Davinson Sanchez
Abdülkerim Bardakcı
Eren Elmalı
Torreira
Lemina
İlkay
Sane
Osimhen
Barış Alper Yılmaz
Sarı-kırmızılı ekipte özellikle hücum hattında hız ve bitiricilik ön planda tutuluyor. Orta sahada Torreira–Lemina ikilisiyle denge kurulması, İlkay'ın ise oyunun yönünü belirlemesi bekleniyor.
Atletico Madrid muhtemel 11'i:
Jan Oblak
Marcos Llorente
M. Pubill
David Hancko
Matteo Ruggeri
G. Simeone
Johnny Cardoso
P. Barrios
T. Almada
Alexander Sørloth
Julián Álvarez
İspanyol temsilcisinde hücumda Sørloth ve Julián Álvarez ikilisi dikkat çekiyor. Orta sahadaki dinamik yapı, Galatasaray'ın oyun kurulumunu baskı altına almayı hedefliyor.
GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?
Karşılaşma öncesinde Galatasaray cephesinde eksik ve durumu belirsiz oyuncular teknik ekibin planlarını doğrudan etkiliyor. İşte sarı-kırmızılılarda maç kadrosunu ilgilendiren son durumlar:
Sakat Oyuncular
Gabriel Sara
Arda Ünyay
Her iki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek.
Kadro Dışı / Liste Durumu
Kazımcan Karataş: UEFA listesinde yer almıyor.
Durumu Maç Saatinde Netleşecek
Wilfried Singo: Maç kadrosuna dahil olup olmayacağı karşılaşma saatinde belli olacak.
Sarı Kart Sınırındaki Oyuncular
Ismail Jakobs
Davinson Sanchez
Bu iki oyuncu, Atletico Madrid maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Manchester City karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Bu durum, özellikle savunma hattında ekstra dikkat gerektiriyor.
ASLAN'DA HEDEF: İLK 24 YOLUNDA KRİTİK 90 DAKİKA
Galatasaray, Atletico Madrid karşılaşmasını yalnızca üç puan mücadelesi olarak görmüyor. Avrupa kupalarında puan hesaplarının ön plana çıktığı bu haftada alınacak bir galibiyet, hem sıralamayı hem de psikolojik üstünlüğü doğrudan etkileyecek.
Teknik ekip, kontrollü oyun anlayışıyla riskleri minimize etmeyi, doğru anlarda hücum varyasyonlarıyla sonuca gitmeyi planlıyor. Tribünlerin yaratacağı atmosferle birlikte sarı-kırmızılılar, bu zorlu sınavı Avrupa yolunda avantaja çevirmek istiyor.