GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇ KADROSU: Galatasaray-Atletico Madrid muhtemel 11'ler! GS Atletico Madrid maçında kimler eksik, cezalı, sakat?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, Avrupa arenasında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig'deki yoğun maç temposunun ardından rotasını tamamen kıtalararası mücadeleye çeviren sarı-kırmızılı ekip, Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'i sahasında ağırlayacak. Peki, GS Atletico Madrid maçında kimler eksik, cezalı, sakat? Galatasaray-Atletico Madrid muhtemel 11'ler! Detaylar haberimizde.

GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇ KADROSU

Teknik heyet, bu karşılaşmayı yalnızca bir maç değil, Avrupa yolculuğunun kırılma anlarından biri olarak görüyor. İç sahada oynanacak mücadelede tribün desteğinin de etkisiyle kontrollü ama cesur bir oyun planı bekleniyor. Özellikle orta sahada fizik gücü ve tempo, maçın kaderini belirleyecek ana unsurlar arasında gösteriliyor.

Atletico Madrid cephesinde ise Diego Simeone'nin klasik sert, disiplinli ve geçiş oyununa dayalı anlayışını sahaya yansıtması bekleniyor. İki takımın kadro tercihleri, maçın taktiksel dengesini doğrudan etkileyecek.

GALATASARAY ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'LER

Futbol kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında, iki dev kulübün sahaya hangi kadroyla çıkacağı geliyor. Teknik direktörlerin son antrenmanlardaki tercihleri ve mevcut oyuncu durumu doğrultusunda muhtemel 11'ler netleşmiş durumda.

Galatasaray muhtemel 11'i:

Uğurcan Çakır

Sallai

Davinson Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Eren Elmalı

Torreira

Lemina

İlkay

Sane

Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Sarı-kırmızılı ekipte özellikle hücum hattında hız ve bitiricilik ön planda tutuluyor. Orta sahada Torreira–Lemina ikilisiyle denge kurulması, İlkay'ın ise oyunun yönünü belirlemesi bekleniyor.

Atletico Madrid muhtemel 11'i:

Jan Oblak

Marcos Llorente

M. Pubill

David Hancko

Matteo Ruggeri

G. Simeone

Johnny Cardoso

P. Barrios

T. Almada

Alexander Sørloth

Julián Álvarez

İspanyol temsilcisinde hücumda Sørloth ve Julián Álvarez ikilisi dikkat çekiyor. Orta sahadaki dinamik yapı, Galatasaray'ın oyun kurulumunu baskı altına almayı hedefliyor.

GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Karşılaşma öncesinde Galatasaray cephesinde eksik ve durumu belirsiz oyuncular teknik ekibin planlarını doğrudan etkiliyor. İşte sarı-kırmızılılarda maç kadrosunu ilgilendiren son durumlar:

Sakat Oyuncular

Gabriel Sara

Arda Ünyay

Her iki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Kadro Dışı / Liste Durumu

Kazımcan Karataş: UEFA listesinde yer almıyor.

Durumu Maç Saatinde Netleşecek

Wilfried Singo: Maç kadrosuna dahil olup olmayacağı karşılaşma saatinde belli olacak.

Sarı Kart Sınırındaki Oyuncular

Ismail Jakobs

Davinson Sanchez

Bu iki oyuncu, Atletico Madrid maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Manchester City karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Bu durum, özellikle savunma hattında ekstra dikkat gerektiriyor.

ASLAN'DA HEDEF: İLK 24 YOLUNDA KRİTİK 90 DAKİKA

Galatasaray, Atletico Madrid karşılaşmasını yalnızca üç puan mücadelesi olarak görmüyor. Avrupa kupalarında puan hesaplarının ön plana çıktığı bu haftada alınacak bir galibiyet, hem sıralamayı hem de psikolojik üstünlüğü doğrudan etkileyecek.

Teknik ekip, kontrollü oyun anlayışıyla riskleri minimize etmeyi, doğru anlarda hücum varyasyonlarıyla sonuca gitmeyi planlıyor. Tribünlerin yaratacağı atmosferle birlikte sarı-kırmızılılar, bu zorlu sınavı Avrupa yolunda avantaja çevirmek istiyor.