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Galatasaray 11'i! Maç kadrosu Trabzonspor GS 11'ler belli oldu mu, kadrolar açıklandı mı?

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Galatasaray 11'i! Maç kadrosu Trabzonspor GS 11'ler belli oldu mu, kadrolar açıklandı mı?
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Trabzonspor Galatasaray 11'ler! Trabzonspor GS maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Galatasaray ilk 11'ler, yedekler açıklanıyor. Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Trabzonspor Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Galatasaray ilk 11'ler, yedekler açıklanıyor. Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Trabzonspor - Galatasaray maç kadrosu açıklandı:

Trabzonspor 11: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Melih, Fabinho, Muci, Salah, Saviolo, Dju.

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Leao, Deniz.

TRABZONSPOR - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ VE DETAYLAR

Süper Lig'de sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 beraebre kalarak istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.

Trabzonspor ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı.

Bordo-mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece 1 kez mağlup oldu.

Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken 1 kez yenildi. Buruk, bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarstı ve 8 gol yedi.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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