Galatasaray 11'i! Şampiyonlar Ligi Galatasaray Liverpool MAÇ KADROSU ilk 11'ler belli oldu mu? GS Liverpool maç kadrosu ilk 11!

Güncelleme:
Galatasaray - Liverpool maç kadrosu! Galatasaray Liverpool 11'ler! GS Liverpool maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Liverpool ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Liverpool muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray - Liverpool maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Lang, Osimhen.

Liverpool 11: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

500

