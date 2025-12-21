Galatasaray 11'i! Kasımpaşa Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu?

Kasımpaşa Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Kasımpaşa Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Kasımpaşa Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında heyecan dorukta. Galatasaray Kasımpaşa maçı, 21 Aralık Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11 kadroları ve maç öncesi detaylar şimdiden taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

Taraftarlar, hangi oyuncuların sahaya çıkacağını merak ederken, maç kadrosu ve ilk 11 listeleri şimdiden sosyal medyanın gündeminde. İşte iki ekibin sahaya çıkması beklenen oyuncuları ve detaylı analizleri.

GALATASARAY: MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray, bu sezonun önemli maçlarından birinde sahaya dengeli ve güçlü bir kadro ile çıkıyor. Teknik direktör, hücum ve savunma dengesini korumak için bazı kritik oyunculara şans verdi.

Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Icardi

KASIMPAŞA MAÇ KADROSU İLK 11

Ev sahibi Kasımpaşa, sahasında avantaj sağlamak için sahaya güçlü bir ilk 11 ile çıkacak. Takımın özellikle savunma ve hızlı kontra atak performansı ön plana çıkıyor.

Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cem, Espinoza, Diabate, Fall, Gueye