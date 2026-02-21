Galatasaray 11'i! Galatasaray Konyaspor ilk 11'ler açıklandı mı? Galatasaray Konyaspor ilk 11!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitliyor. Galatasaray, 23. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleye ev sahipliği yapan Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde iki takımın da sahaya süreceği kadrolar netleşti. Peki, Galatasaray Konyaspor ilk 11'ler de kimler eksik? Detaylar...

GALATASARAY KONYASPOR İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Karşılaşma öncesinde en çok merak edilen soru netlik kazandı: Galatasaray Konyaspor ilk 11'ler açıklandı mı?

Evet, her iki takımın da mücadeleye başlayacağı ilk 11'ler belli oldu. Teknik direktörlerin son antrenman performansları ve maç planına göre yaptığı tercihler, sahadaki oyun kurgusunun ipuçlarını veriyor.

Ev sahibi Konyaspor'un muhtemel 11'i şu şekilde açıklandı:

Bahadır Güngördü, Arif Boşluk, Adil Demirbağ, Nagalo, Andzouana, Olaigbe, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Muleka, Kramer.

Konuk ekip Galatasaray ise sahaya şu ilk 11 ile çıkacak:

Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Sallai, Icardi.

Kadrolara bakıldığında her iki takımın da hücum hattında etkili isimleri tercih ettiği görülüyor. Orta saha kurgusu ise maçın temposunu belirleyecek en kritik alan olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY KONYASPOR İLK 11!

Galatasaray Konyaspor ilk 11! aramaları, maç saatine kısa süre kala futbol gündeminin en üst sıralarında yer aldı. Özellikle lider Galatasaray'ın kadro tercihi, zirve yarışındaki dengeler açısından büyük önem taşıyor.

Galatasaray cephesinde kalede Uğurcan Çakır tercihi dikkat çekerken, savunma hattında Boey, Singo ve Abdülkerim Bardakçı gibi fiziksel gücü yüksek isimler görev alıyor. Beklerde Eren Elmalı'nın dinamizmi, hücum geçişlerinde önemli rol oynayabilir.

Orta sahada Lemina ve Sara ikilisi top kontrolünü sağlama görevini üstlenirken, kanatlarda Sane ve Yunus Akgün hız faktörünü ön plana çıkarıyor. Hücum hattında ise Sallai ve Icardi gibi gol tehdidi yüksek oyuncular dikkat çekiyor.

Konyaspor tarafında ise savunma güvenliğini ön planda tutan bir diziliş göze çarpıyor. Orta alanda Berkan Kutlu ve Melih İbrahimoğlu'nun oyun dengesi sağlaması beklenirken, hücum hattında Muleka ve Kramer'in bitiriciliği ön plana çıkıyor.