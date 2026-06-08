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Fransa Kuzey İrlanda maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fransa Kuzey İrlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Fransa Kuzey İrlanda maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fransa Kuzey İrlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Fransa Kuzey İrlanda hazırlık maçı kaç kaç? Fransa Kuzey İrlanda kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Fransa Kuzey İrlanda canlı maç anlatımı ve Fransa Kuzey İrlanda kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Fransa Kuzey İrlanda kaç kaç? Fransa Kuzey İrlanda canlı maç anlatımı ve Fransa Kuzey İrlanda kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FRANSA KUZEY İRLANDA MAÇI KAÇ KAÇ?

Fransa Kuzey İrlanda maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

FRANSA KUZEY İRLANDA MAÇI CANLI İZLE

Fransa Kuzey İrlanda maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

FRANSA KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Kuzey İrlanda maçı bu akşam saat 22.10 itibariyle başlayacak.

FRANSA KUZEY İRLANDA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fransa Kuzey İrlanda maçı Lille'de, Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
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