Fiyatı en fazla artan ürün hangisi oldu? Aralık ayı enflasyonu ile en çok hangi ürünün fiyatı arttı?
Güncelleme:
Aralık ayı enflasyonu açıklandı ve fiyat hareketleri gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bazı ürünlerin fiyatları adeta fırlarken, bazıları sürpriz bir şekilde düşüş gösterdi. Peki, fiyatı en fazla artan ürün hangisi oldu? Aralık ayı enflasyonu ile en çok hangi ürünün fiyatı arttı?

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı ve tüketici fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşandı. Bazı ürünlerin fiyatları vatandaşın cebini ciddi şekilde etkilerken, bazıları ise sürpriz biçimde ucuzladı. Peki, Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün hangisi oldu? Hangi ürünler yükselişiyle dikkat çekti ve günlük harcamaları en çok etkiledi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARALIK AYI ENFLASYONU İLE EN ÇOK HANGİ ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI?

Aralık 2025'te fiyatı en fazla artan ürün taze balık oldu. Fiyatı bir önceki aya göre %11,38 yükseldi.

ARALIK AYI ENFLASYONU İLE EN ÇOK NEYİN FİYATI DÜŞTÜ?

Aralık 2025'te fiyatı en fazla düşen ürün hava yoluyla yolcu taşımacılığı oldu. Fiyatı bir önceki aya göre %32,95 azaldı.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Aralık 2025'te fiyatı en çok artan diğer ürünler ve değişim oranları:

  • İlaçlar: %10,06
  • Dana eti: %10
  • Konserve edilmiş veya işlenmiş balık: %8,35
  • Patates: %6,92
  • Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.): %6,86
  • Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar: %5,97
  • Dondurma: %5,95
  • Mücevherat, saat ve kol saatleri: %5,91
  • Taze sebzeler (patates hariç): %5,89
