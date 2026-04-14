Türk futbolunun en tartışmalı ve en kritik kurumlarından biri olan Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakem atamaları ve futbolun adalet mekanizması açısından hayati bir rol üstlenir. Bu yapının başında bulunan Dr. Ferhat Gündoğdu ise hem askeri geçmişi hem de akademik birikimiyle dikkat çeken bir isimdir. Disiplinli yönetim tarzı ve futbol camiasıyla kurduğu ilişkiler, onu sık sık gündemin merkezine taşımaktadır. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ferhat Gündoğdu, 1969 yılında dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Eğitim hayatına askeri disiplin içinde yön veren Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu’nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almıştır.

Akademik gelişimini askerlik sonrası da sürdüren Gündoğdu;

2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi bünyesinde spor yönetimi alanında yüksek lisans,

2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi bünyesinde işletme ve yönetim alanında lisansüstü eğitim,

2014 yılında tekrar Ankara Üniversitesi’nde spor yönetimi alanında doktora eğitimi almıştır.

Doğum yeriyle ilgili kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmamakla birlikte, kariyeri büyük ölçüde Ankara merkezli ilerlemiştir.

FERHAT GÜNDOĞDU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Asker kökenli bir isim olan Ferhat Gündoğdu, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde önemli görevlerde bulunmuştur. Kariyerinde öne çıkan görevler şu şekilde sıralanabilir:

Genelkurmay Başkanlığı’nda şube müdürlüğü

Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Atama Şube Müdürlüğü

Ankara Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Hakemlik kariyerine de sahip olan Gündoğdu, çıkarılan yasal düzenleme sonrası hakemliği bırakmış ve askeri görevine devam etmiştir. Emekliliğinin ardından ise futbol yönetimine geçiş yaparak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde görev almaya başlamıştır.

MHK kariyerindeki önemli dönüm noktaları:

13 Şubat 2019: Sabri Çelik başkanlığındaki MHK’de üye olarak görev aldı

21 Ekim 2021: Serdar Tatlı’nın istifası sonrası MHK Başkanı oldu

17 Nisan 2022: Görevinden istifa etti, yerine tekrar Sabri Çelik getirildi

23 Temmuz 2024: TFF tarafından yeniden MHK Başkanı olarak atandı

Bu süreç, Gündoğdu’nun Türk futbolundaki etkisini ve yönetimsel önemini açıkça ortaya koymaktadır.

FERHAT GÜNDOĞDU HANGİ TAKIMLI?

Ferhat Gündoğdu’nun hangi takımı tuttuğuna dair kamuoyuna yansımış resmi veya doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.