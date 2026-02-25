Haberler

Fenerbahçe UEFA'dan ceza alacak mı? Fenerbahçe UEFA'dan puan silme, Avrupa'dan men cezası alabilir mi?

Güncelleme:
Türk futbolunun en çok konuşulan kulüplerinden Fenerbahçe, UEFA ile ilgili iddialarla yeniden gündemde. Sarı-lacivertli kulübün Avrupa kupalarındaki geleceği merak edilirken, "Fenerbahçe UEFA'dan ceza alacak mı?" sorusu futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. Olası puan silme ya da Avrupa'dan men cezası ihtimali, taraftarları ve spor camiasını endişelendiriyor.

Son günlerde spor gündeminin ilk sıralarında yer alan UEFA iddiaları, gözleri Fenerbahçe'ye çevirdi. Sarı-lacivertli ekibin puan silme ya da Avrupa kupalarından men cezası alıp almayacağı tartışılırken, kulüpten ve UEFA cephesinden gelecek resmi açıklamalar büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE UEFA'DAN CEZA ALACAK MI?

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu Fenerbahçe'de yaşananlarla ilgili şu iddialarda bulundu:

"Diyorum ya, geçen federasyona gittiniz mi kardeşim Fenerbahçe yönetimiyle? Gittiniz. Ne çıktı orada? Hadi anlat. Hadi sportif olarak zaten mali olarak ceza gelecek, o kesinleşti. E, sportif olarak da ceza, puan silme filan 2026-2027 sezonu için UEFA Mart'ta gelecek."

Henüz kulüpten ve TFF'den konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
