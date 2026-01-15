FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA: Ademola Lookman, Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe, ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte hareketli bir süreç yaşamaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek ve hücum hattını çeşitlendirmek için birçok önemli ismi gündemine aldı. Geçtiğimiz günlerde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan Kanarya, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante transferini de kısa süre içinde resmiyete dökmeyi hedefliyor. Son dakika haberlerine göre Fenerbahçe transfer bilgileri haberimizde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA

Öte yandan, sarı-lacivertli yönetim forvet hattını güçlendirmek için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Alexander Sörloth, Ademola Lookman, Artem Dovbyk, Christopher Nkunku ve Darwin Nunez gibi yıldız isimler Fenerbahçe'nin radarında yer alırken, sürpriz bir hamle olarak Vedat Muriqi de listeye eklendi.

ADEMOLA LOOKMAN FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde dikkatle takip ettiği isimlerden biri Ademola Lookman. İngiltere Premier Lig ve Avrupa'da gösterdiği performansla dikkat çeken İngiliz oyuncu, kanat ve hücum hattında esneklik sağlayabilecek bir profil olarak öne çıkıyor.

Lookman'in Fenerbahçe'ye transferi, teknik direktör Domenico Tedesco'nun hücum planları açısından önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. 2025 ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerin rotasında olabilecek bu isim, takıma hız ve yaratıcılık katabilir.

VEDAT MURIQI FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin sürpriz gündem maddesi Vedat Muriqi oldu. Bir dönem Kanarya forması giyen Kosovalı golcü, kariyerine Mallorca'da devam ediyor. Bu sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 18 maçta 11 gol atan 31 yaşındaki santrfor, tekrar Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Yönetim, Muriqi'yi perşembe günü yapılacak transfer toplantısında teknik direktör Domenico Tedesco'ya sunacak. Onay çıkması halinde ise resmi teklif için kulübüne başvurulacak. Muriqi'nin Mallorca ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak biliniyor.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe, gol yollarındaki seçeneklerini güçlendirmiş olacak ve deneyimli bir santrforu kadrosuna katmış olacak.

ARTEM DOVBYK FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Ukraynalı golcü Artem Dovbyk de Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir diğer isim. Fenerbahçe, Dovbyk'i kadrosuna katmak için ekonomik ve sportif planlamasını titizlikle yürütüyor.

Dovbyk'in güçlü fiziği ve golcü kimliği, özellikle hava toplarında etkili bir opsiyon sunuyor. Hücum hattında alternatif arayan Kanarya, bu tip santrforları transfer ederek hem derinliği artırmak hem de rekabeti canlı tutmak istiyor.

CHRISTOPHER NKUNKU FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Paris Saint-Germain'de forma giyen Christopher Nkunku, son yılların en çok takip edilen genç yıldızlarından biri. Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri olan Nkunku, özellikle hücum hattında yaratıcılık ve bitiricilik özellikleriyle öne çıkıyor.

Kanarya, Nkunku transferi için gerekli temasları sürdürürken, oyuncunun adaptasyon süreci ve maliyetleri de transferin öncelikli değerlendirme kriterleri arasında bulunuyor. Bu hamle, Fenerbahçe'nin Avrupa'da daha iddialı bir kadro kurma hedefi açısından kritik olabilir.

DARWIN NUNEZ FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Liverpool'da forma giyen Darwin Nunez de Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde radarında olan bir diğer büyük isim. Güçlü fiziği, hızı ve gol vuruşlarıyla tanınan Uruguaylı forvet, hücum hattına ciddi bir katkı sağlayabilir.

Fenerbahçe yönetimi, Nunez için henüz resmi bir adım atmamış olsa da, isim gündemde tutularak olası bir transfer senaryosu değerlendiriliyor. Nunez'in transferi gerçekleşirse, Kanarya'nın hücum hattı çok daha tehditkar bir hale gelebilir.