Fenerbahçe Kulübü, tarihinde bir ilke imza atarak 31 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı basına kapalı yapma kararı aldı. Peki, Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı neden basına kapalı yapılacak, kimler katılacak? Detaylar....

FENERBAHÇE OLAĞAN YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI NEDEN BASINA KAPALI YAPILACAK?

Bu karar, Fenerbahçe tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir uygulama olarak kayıtlara geçti. Toplantıya katılacak isimlerden, görüşmelerin detaylarını dışarıya paylaşmamaları istenecek ve konuşulan konular "kapalı oturum" niteliğinde değerlendirilecek.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, toplantının basına kapalı yapılmasının nedeni şu şekilde özetlendi:

"Aile içi meseleler ele alınacağı için bu yönde bir karar aldık."

Bu açıklama, toplantının sadece camia içi hassas konuların görüşüleceği bir ortam olarak planlandığını ortaya koyuyor.

FENERBAHÇE OLAĞAN YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Fenerbahçe'nin 31 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na kulüp tarihinde önemli isimler katılacak. Toplantıda Başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım da hazır bulunacak.

Toplantının dikkat çeken diğer detayları:

Başkan Sadettin Saran'ın açılış konuşmasını yapması bekleniyor.

Eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım da birer konuşma gerçekleştirecek.

Camianın önde gelen isimlerinin toplantıya katılım göstermesi planlanıyor.

Katılımcılardan, toplantı boyunca konuşulanların medya dahil dışarıya aktarılmaması yönünde özel bir uyarı yapılacak.

Bu katılım listesi, toplantının Fenerbahçe camiası için ne denli önemli ve kapsamlı bir platform olduğunu ortaya koyuyor.