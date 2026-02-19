Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif.

Nottingham Forest 11: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor.

Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında.

İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.