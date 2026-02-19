Haberler

Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek. Fenerbahçe Nottingham Forest ilk 11'ler belli oldu mu, açıklandı mı? İşte Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu ve detaylar...

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif.

Nottingham Forest 11: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor.

Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında.

İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu

İşte kendi maçlarına rakip kazanır oynayan yöneticilerin kulüpleri
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı 'yalnız' kaldı

Savaşta dengeleri değiştirecek karar! İran'a karşı "yalnız" kaldı
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha
Hamurlar yerlere taştı, işletme sahibinin savunması skandalı ikiye katladı

Fırındaki manzara ekipleri bile şaşkına çevirdi