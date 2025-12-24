Fenerbahçe'nin başkanı değişecek mi? Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak?

Fenerbahçe camiasında gözler başkanlık koltuğuna çevrildi. Sadettin Saran'ın yürütülen soruşturma kapsamında adı gündeme gelirken, kulüp içindeki olası değişiklikler ve yeni başkan adayları taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. Başkanlık koltuğunda bir değişiklik olup olmayacağı, spor kamuoyunun en çok konuştuğu başlıkların başında geliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN BAŞKANI DEĞİŞECEK Mİ?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkındaki adli soruşturmanın sonuçlanması ve suçlamaların yargı kararıyla kesinleşmesi halinde, kulüp başkanlığı görevini sürdürmesi mümkün olmayacak. Bu durumda Fenerbahçe, tüzük gereği olağanüstü bir süreç başlatarak yeni bir başkan seçmek zorunda kalacak.

FENERBAHÇE'NİN YENİ BAŞKANI KİM OLACAK?

Henüz yargı süreci tamamlanmadığı için ve tüzüğe göre olağanüstü genel kurulun toplanması gerekiyorsa, Fenerbahçe'nin yeni başkanının kim olacağı netleşmiş değil. Bu seçim, olağanüstü kongrede üyelerin oylarıyla belirlenecek.

SADETTİN SARAN'IN BAŞKANLIĞI DÜŞECEK Mİ?

Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma sonucunda suçlamaların kesinleşmesi halinde, kulüp tüzüğüne göre başkanlığı sona erebilir. Ancak şu an için soruşturma devam etmekte ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

SADETTİN SARAN OLAYI NEDİR?

Sadettin Saran, saç örneğinde yapılan kokain testinin pozitif çıkması üzerine adli soruşturma kapsamına alınmıştır. Kan, idrar ve tırnak örnekleri negatif çıkarken, hazırlanan adli rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmuştur. Kulüp tüzüğüne göre, uyuşturucu kullanımı veya bu tür suçlardan ceza alan kişiler üyelik haklarını ve başkanlık görevini sürdüremiyor.