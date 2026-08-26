Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lyon Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Lyon Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lyon Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lyon Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Lyon Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

LYON FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. TRT 1 güncel frekans bilgileri ile Lyon Fenerbahçe maçını uydu üzerinden şifresiz izleyebilirsiniz. Güncel TRT 1 frekans bilgileri şöyledir:

Uydu Adı: TÜRKSAT 4A (42°E)

Frekans: 11.794

POL: V/Dikey

Sembol: 30000

FEC: 3/4

LYON FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.