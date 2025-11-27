Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Ferencvaros maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Ferencvaros maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi FB maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Ferencvaros maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Ferencvaros maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Ferencvaros maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Ferencvaros maçını güncel frekans bilgileri ile TRT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE MAÇI NEDEN TRT 1'DE YOK?

TRT 1, aynı saatlerde Türkiye - Bosna Hersek FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri müsabakasını canlı olarak ekrana taşıyacak. Bu yüzden mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

