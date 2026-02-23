Haberler

Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadrosu! Muhtemel ilk 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadrosu! Muhtemel ilk 11'ler belli oldu mu?
Güncelleme:
Fenerbahçe Kasımpaşa maç kadrosu! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadrosu ve detaylar...

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek. İşte ayrıntılar!

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Çağlar, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Kerem, İrfan, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

