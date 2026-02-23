Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadrosu! Muhtemel ilk 11'ler belli oldu mu?

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek. İşte ayrıntılar!

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Çağlar, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Kerem, İrfan, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.