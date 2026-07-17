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Fenerbahçe Gornik Zabrze bilet fiyatları! Fenerbahçe Gornik Zabrze biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe Gornik Zabrze bilet fiyatları! Fenerbahçe Gornik Zabrze biletleri ne zaman satışa çıkacak?
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Fenerbahçe Gornik Zabrze bilet! Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Gornik Zabrze ile oynayacağı ilk karşılaşmanın bilet satış programı ve tribünlere göre belirlenen fiyatlar açıklandı. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele için biletler, farklı taraftar gruplarına tanınan öncelik sırasına göre Passo’nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00’de Gornik Zabrze’yi konuk edecek. Karşılaşmanın bilet satış takvimi ile tribünlere göre uygulanacak fiyatlar belli oldu.

FENERBAHÇE GORNİK ZABRZE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının biletleri, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla kademeli olarak satışa çıktı. İlk gün Yüksek Divan Kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satış başladı ve bu gruptaki kişilere ikişer bilet satın alma hakkı tanındı. Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyeleri ise 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’dan itibaren birer bilet satın alabilecek.

Karşılaşmanın biletleri 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla genel satışa sunulacak. Bilet satış işlemleri yalnızca Passo’nun internet sitesi ile Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

FENERBAHÇE GORNİK ZABRZE BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe-Gornik Zabrze karşılaşmasında Kuzey Tribünü ile Spor Toto Tribünü biletleri 1.500 TL’den satışa sunuldu. Fenerium Üst ve Maraton Üst A-I Blok için 2.700 TL, B-H Blok için 3.000 TL, C-G Blok için 3.550 TL, D-F Blok için 3.950 TL ve Fenerium Üst E Blok için 4.250 TL bilet fiyatı belirlendi. Fenerium Alt ve Maraton Alt A-I Blok biletleri 5.950 TL, B-H Blok biletleri ise 6.850 TL olarak açıklandı.

Fenerium Alt ve Maraton Alt C-G Blok biletleri 8.200 TL, Fenerium Alt ve Maraton Alt Adidas D-F Blok biletleri 9.300 TL’den satışa çıkarıldı. Maraton Alt Adidas E Blok için belirlenen bilet fiyatı 14.500 TL olurken, Fenerium Alt E Blok VIP biletlerinin fiyatı 40.000 TL olarak duyuruldu. Açıklanan fiyatlar tribün ve bloklara göre farklılık gösterirken, tüm biletler yalnızca Passo’nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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