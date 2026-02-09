Haberler

Fenerbahçe Gençlerbirliği maç kadrosu! Kante oynuyor mu?
Güncelleme:
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadrosu! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Maç öncesi Kante Gençlerbirliği maçında oynayacak mı kadroda olup olmadığı merak ediliyor. İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadrosu ve detaylar...

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, M.Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.

Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif yarın kadroda yer alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.

