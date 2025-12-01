Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Haberler


Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig maçı kaç kaç? Fenerbahçe Galatasaray canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Galatasaray kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor.

Fenerbahçe Galatasaray kaç kaç? Fenerbahçe Galatasaray canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Galatasaray kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Galatasaray maçı İstanbul'da, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanıyor.

Onur BAYRAM
