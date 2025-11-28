Haberler

Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri saat kaçta satışa çıkacak? FB GS derbisi maç bilet satış tarihi ve saati!

Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri saat kaçta satışa çıkacak? FB GS derbisi maç bilet satış tarihi ve saati!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki tarihi derbiye geri sayım başladı! 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak Trendyol Süper Lig 14. hafta maçı, taraftarlar için büyük heyecan yaratıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri saat kaçta satışa çıkacak? FB GS derbisi maç bilet satış tarihi ve saati! Detaylar...

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki dev derbiye sayılı günler kaldı! 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak Trendyol Süper Lig 14. hafta Fenerbahçe-Galatasaray maçı, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri saat kaçta satışa çıkacak? FB GS derbisi maç bilet satış tarihi ve saati haberimizde!

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan heyecan dolu Trendyol Süper Lig 14. hafta derbisi, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak bu dev mücadele için bilet satış tarihleri ve detayları netleşti.

Biletler, sadece www.passo.com.tr üzerinden temin edilebilecek ve satılan biletler transfere kapalı olacak. Ayrıca, maça 24 saat kala ve sonrasında Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarlar bilet satın alamayacak. Bu nedenle taraftarların, biletlerini erken alması büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri saat kaçta satışa çıkacak? FB GS derbisi maç bilet satış tarihi ve saati!

FB GS DERBİSİ MAÇ BİLET SATIŞ TARİHİ!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bilet satış programı şu şekilde açıklandı:

28 Kasım Cuma, 17.00: Yüksek Divan Kurulu üyeleri, Kongre üyeleri ve Temsilci üyelere 1 adet bilet öncelikli olarak satışa sunulacak.

29 Kasım Cumartesi, 11.00: Fenerbahçe Kart sahipleri 1 adet bilet alma hakkına sahip olacak.

30 Kasım Pazar, 11.00: Genel satış başlayacak ve tüm taraftarlar biletlerini bu tarihten itibaren satın alabilecek.

Bu program, taraftarların yoğun ilgisi göz önünde bulundurularak düzenlenmiş olup, özellikle Fenerbahçe Kart sahipleri için öncelikli fırsatlar sunuyor.

FB GS DERBİ BİLETLERİNİN SATIŞI NASIL YAPILACAK?

Bilet satışları sadece online olarak www.passo.com.tr üzerinden yapılacak. Tribün seçimi, koltuk numarası ve diğer detaylar bu platform üzerinden yönetilecek. Satın alınan biletlerin transfere kapalı olması, maç günü sahada güvenliği artırmayı ve biletlerin sahte veya ikinci el olarak kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi gibi büyük maçlarda biletler çok hızlı tükenebildiği için, taraftarların belirlenen tarihlerde biletlerini temin etmeleri önem taşıyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.