Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki dev derbiye sayılı günler kaldı! 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak Trendyol Süper Lig 14. hafta Fenerbahçe-Galatasaray maçı, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri saat kaçta satışa çıkacak? FB GS derbisi maç bilet satış tarihi ve saati haberimizde!

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan heyecan dolu Trendyol Süper Lig 14. hafta derbisi, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak bu dev mücadele için bilet satış tarihleri ve detayları netleşti.

Biletler, sadece www.passo.com.tr üzerinden temin edilebilecek ve satılan biletler transfere kapalı olacak. Ayrıca, maça 24 saat kala ve sonrasında Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarlar bilet satın alamayacak. Bu nedenle taraftarların, biletlerini erken alması büyük önem taşıyor.

FB GS DERBİSİ MAÇ BİLET SATIŞ TARİHİ!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bilet satış programı şu şekilde açıklandı:

28 Kasım Cuma, 17.00: Yüksek Divan Kurulu üyeleri, Kongre üyeleri ve Temsilci üyelere 1 adet bilet öncelikli olarak satışa sunulacak.

29 Kasım Cumartesi, 11.00: Fenerbahçe Kart sahipleri 1 adet bilet alma hakkına sahip olacak.

30 Kasım Pazar, 11.00: Genel satış başlayacak ve tüm taraftarlar biletlerini bu tarihten itibaren satın alabilecek.

Bu program, taraftarların yoğun ilgisi göz önünde bulundurularak düzenlenmiş olup, özellikle Fenerbahçe Kart sahipleri için öncelikli fırsatlar sunuyor.

FB GS DERBİ BİLETLERİNİN SATIŞI NASIL YAPILACAK?

Bilet satışları sadece online olarak www.passo.com.tr üzerinden yapılacak. Tribün seçimi, koltuk numarası ve diğer detaylar bu platform üzerinden yönetilecek. Satın alınan biletlerin transfere kapalı olması, maç günü sahada güvenliği artırmayı ve biletlerin sahte veya ikinci el olarak kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi gibi büyük maçlarda biletler çok hızlı tükenebildiği için, taraftarların belirlenen tarihlerde biletlerini temin etmeleri önem taşıyor.