Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe– Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Dev mücadele, sezonun en kritik randevularından biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar ise şimdiden bilet satış tarihleri, fiyatlar ve maç detaylarıyla ilgileniyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB GS derbi biletleri bugün satışa çıkar mı? FB GS bilet satış fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği FB-GS derbi biletleri, henüz resmi olarak satışa sunulmadı. Kulüplerin yaptığı açıklamalara göre, biletlerin 28 Kasım 2025 itibariyle satışa çıkması bekleniyor.

Taraftarlar, bilet satışında yoğunluk yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak, satışın başlamasıyla birlikte kulüplerin resmi satış kanallarını takip etmelidir. Bu derbi, her iki takımın taraftarları için büyük önem taşıdığı için biletlerin hızla tükenmesi olası.

FB GS DERBİ BİLETLERİ BUGÜN SATIŞA ÇIKAR MI?

Sezonun en büyük çekişmelerinden biri olan FB-GS derbisi için biletlerin bugün satışa çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Resmi açıklamalara göre biletlerin satışa çıkması 28 Kasım'da planlanıyor. Yani, bugün satış başlamayacak.

Kulüplerin sosyal medya hesapları ve resmi web siteleri, bilet satış duyuruları için en güvenilir kaynaklar olarak öne çıkıyor. Taraftarlar bu kanalları takip ederek satış başladığında anında bilgi alabilir.

FB - GS MAÇ BİLET SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bilet fiyatları hakkında henüz kulüplerden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş yıllardaki derbi bilet fiyatları göz önüne alındığında, farklı kategorilerde fiyat seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Bilet fiyatları açıklandığında, haberimiz güncellenecek ve taraftarlar, en uygun kategori ve koltuk seçeneklerini önceden planlayabilecek. Derbi maçları, özellikle üst düzey kategorilerde yoğun ilgi gördüğü için biletlerin erken tükenebileceği unutulmamalıdır.

FB-GS DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FB-GS derbisi, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Maç, Süper Lig'in en büyük çekişmelerinden biri olarak Türkiye'de tüm futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilecek.

Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı konusunda resmi açıklamalar henüz netleşmiş değil, fakat genellikle Süper Lig'in dev karşılaşmaları ulusal kanallardan ve dijital platformlardan canlı olarak yayınlanıyor. Taraftarlar yayın bilgilerini maç günü resmi kaynaklardan teyit edebilir.