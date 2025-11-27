Haberler

Fenerbahçe Ferençvaroş maçı kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe'de kimler sakat, kimler cezalı?

Fenerbahçe Ferençvaroş maçı kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe'de kimler sakat, kimler cezalı?
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Ferençvaroş ile yapacağı maçta takımda kimlerin eksik olduğu ve kimlerin sakatlandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Ferençvaroş maçı kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe'de kimler sakat kimler cezalı? Fenerbahçe Ferencvaros maç kadrosuna dair detaylar haberimizde!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında Macar ekibi Ferencvaros'u ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında hem prestij hem de puan kazanma hedefiyle sahaya çıkacak. Taraftarlar, maç öncesinde en çok "Fenerbahçe Ferencvaros maçı kimler eksik, oynamıyor?" ve "Fenerbahçe Ferencvaros maçında kimler sakat, cezalı?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Ferençvaroş maçı kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe'de kimler sakat kimler cezalı? Detaylar...

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, kadro planlamasında bazı önemli değişiklikler yaptı. En dikkat çekici gelişme, forvet oyuncusu Cenk Tosun'un UEFA listesine dahil edilmemesi oldu. Yönetim ve teknik heyetin sezon içi aldığı karar doğrultusunda oyuncu, hem Süper Lig hem de Avrupa planlamasından çıkarıldı. UEFA'ya bildirilen yeni listede Cenk Tosun'un yerine Levent Mercan yer aldı.

Rizespor maçında görev alan bazı oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon programıyla tamamladı. Ancak Fenerbahçe'nin formda hücum silahları Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Nene'nin Ferencvaros karşısında sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Defans hattında ise Skriniar, Semedo, Archie Brown ve genç stoper Yiğit Efe hazır durumda. Kadro dışı dışında Fenerbahçe'de başka bir eksik bulunmuyor. Bu durum, teknik ekibin sahaya hem dinamik hem de dengeli bir kadro çıkarma planını güçlendiriyor.

Fenerbahçe Ferençvaroş maçı kimler eksik, oynamıyor? Fenerbahçe'de kimler sakat, kimler cezalı?

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ MAÇINDA KİMLER SAKAT, CEZALI?

Fenerbahçe cephesinde sakat veya cezalı oyuncular açısından durum nispeten rahat görünüyor. Kadroda önemli bir eksik yokken, Cenk Tosun'un UEFA listesinde yer almaması cezalı veya sakat değil, kadro dışı bir tercih olarak değerlendirilmeli.

Rizespor maçında oynayan oyuncuların bir kısmı hafif antrenman rejimleriyle toparlanırken, Talisca, Asensio, Kerem ve Nene gibi hücumda kritik isimlerin tam kapasite sahada olması bekleniyor. Defans hattında ise Milan Skriniar ve genç stoper Yiğit Efe'nin hazır olduğu bildirildi. Bu, Tedesco'nun hem savunma güvenliğini hem de hücumda etkinliği artırma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı için hazırladığı kadro, teknik direktör Domenico Tedesco'nun hem rotasyon hem de güç dengesi gözettiğini gösteriyor. Kalede Ederson'un görev alması planlanırken, savunmada Milan Skriniar ve genç stoper Yiğit Efe çiftini görmeyi bekleyebiliriz.

Orta sahada Levent Mercan, Alvarez ve Asensio üçlüsü dikkat çekerken, hücum hattında Talisca'nın forvet arkası pozisyonunda, Kerem ve Nene'nin kanatlarda kullanılması öngörülüyor. Tedesco, yaptığı açıklamada Yiğit Efe'nin sırasının geldiğini vurguladı ve Levent Mercan hakkında "Yarın ilk 11'de görebiliriz" şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, genç oyunculara şans verileceğinin sinyallerini veriyor.

