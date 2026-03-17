Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki oyuncular! Beşiktaş maçı öncesi kimler kart sınırında?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte kart sınırındaki oyuncuların durumu gündemde yer alıyor.

FENERBAHÇE SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, karşılaşmada kart görmeleri halinde Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Sarı-lacivertli ekip, ligde üst sıralardaki yerini korumak için mücadele ederken, bir yandan da derbi öncesi olası eksiklerin önüne geçmeye çalışıyor. Gaziantep FK karşılaşması, yalnızca haftanın puan mücadelesi açısından değil, bir sonraki haftanın kadro yapısını belirleyecek olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 11 galibiyet alırken, Gaziantep temsilcisi 2 kez sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe rakip fileleri 34 kez havalandırırken, Gaziantep FK ise 13 golle karşılık verdi.

İki ekip arasındaki son 11 karşılaşmada Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Bu süreçte 8'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere oynanan tüm maçları kazanan sarı-lacivertliler, rakibine karşı uzun süredir yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK'nın Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti ise 13 Aralık 2021 tarihinde 3-2'lik skorla gerçekleşti.