Haberler

Fenerbahçe'de kim kırmızı kart gördü (Fenerbahçe Samsunspor)?

Fenerbahçe'de kim kırmızı kart gördü (Fenerbahçe Samsunspor)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in zorlu karşılaşmasında Samsunspor ile mücadele ederken sahada kritik bir an yaşandı. Maçta Fenerbahçe'den bir oyuncu kırmızı kart görerek takımını dezavantajlı duruma düşürdü. Taraftarlar ve spor otoriteleri, bu olayın maçın gidişatını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

Süper Lig'de heyecan doruktayken Fenerbahçe – Samsunspor maçında kırmızı kart krizi yaşandı. Fenerbahçe'den bir futbolcunun kırmızı kart görmesi, maçın temposunu ve skorunu doğrudan etkiledi. Detaylar ve kırmızı kartın nedenleri, maç analiziyle birlikte futbolseverlerle paylaşılıyor.

KADIKÖY'DE SÜRPRİZ BAŞLANGIÇ: SAMSUNSPOR ÖNE GEÇTİ

Maçın 11. dakikasında Samsunspor hızlı bir çıkış yaptı. Sol kanatta topla buluşan Holse son çizgiye inerek kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Mouandilmadji, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.

GUENDOUZI'DEN HIZLI CEVAP

Fenerbahçe, 15. dakikada eşitliği sağladı. Sağ kanattan Musaba'nın ceza sahasına gönderdiği pası alan Guendouzi, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Okan Kocuk'un sağından topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

FENERBAHÇE'NİN ÖNE GEÇME FIRSATI KAÇTI

21. dakikada Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza yayı önünde sert bir şut denedi. Top yan direğe çarparak oyun alanına döndü ve sarı-lacivertliler bu kritik fırsatı değerlendiremedi.

SAMSUNSPOR BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ

23. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında topu kapan Tomasson, soldan ortasını kale sahası önüne gönderdi. Mouandilmadji'nin yerden vuruşu ağlarla buluştu ve Samsunspor yeniden öne geçti: 2-1.

OKAN KOCUK'UN KRİTİK MÜDAHALESİ

45+1. dakikada Archie Brown'un ceza sahası dışından sert şutunu başarılı bir refleksle kornere gönderen Okan Kocuk, Fenerbahçe'yi devre bitmeden umutlandırdı.

FENERBAHÇE GOL POZİSYONLARINI DEĞERLENDİREMEDİ

68. dakikada Cherif, Kante'nin savunma arkasına attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat topu filelerle buluşturamadı. 72. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun köşeye çektiği şut ise az farkla auta çıktı.

NENE İLE BERABERLİK GELDİ

89. dakikada Asensio'nun ara pasında topla buluşan Nene, çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye taşıdı ve Fenerbahçe taraftarlarını sevince boğdu.

CHERIF İLE FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Maçın son anlarında Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topta Cherif topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 90+5'te öne geçirdi.

FENERBAHÇE HAYATİ 3 PUANI ALDI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 57 puana ulaşarak lider Galatasaray ile farkı 4 puanda tuttu. Samsunspor ise 32 puanda kaldı. Bir sonraki haftada Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek; Samsunspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE'DE KİM KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Fenerbahçe teknik kadrosuna kırmızı kart gösterildi. Hangi ismin kart gördüğü henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yerleşim yerine mühimmat düştü! Bilanço ağır
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı

Binlerce dairesi olan inşaat devi için yolun sonu
İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
İran'dan ABD'ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün

İran'dan sadece ABD ve İsrail'i değil tüm dünyayı ilgilendiren tehdit