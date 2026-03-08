Fenerbahçe'de kim kırmızı kart gördü (Fenerbahçe Samsunspor)?

Süper Lig'de heyecan doruktayken Fenerbahçe – Samsunspor maçında kırmızı kart krizi yaşandı. Fenerbahçe'den bir futbolcunun kırmızı kart görmesi, maçın temposunu ve skorunu doğrudan etkiledi. Detaylar ve kırmızı kartın nedenleri, maç analiziyle birlikte futbolseverlerle paylaşılıyor.

KADIKÖY'DE SÜRPRİZ BAŞLANGIÇ: SAMSUNSPOR ÖNE GEÇTİ

Maçın 11. dakikasında Samsunspor hızlı bir çıkış yaptı. Sol kanatta topla buluşan Holse son çizgiye inerek kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Mouandilmadji, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.

GUENDOUZI'DEN HIZLI CEVAP

Fenerbahçe, 15. dakikada eşitliği sağladı. Sağ kanattan Musaba'nın ceza sahasına gönderdiği pası alan Guendouzi, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Okan Kocuk'un sağından topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

FENERBAHÇE'NİN ÖNE GEÇME FIRSATI KAÇTI

21. dakikada Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza yayı önünde sert bir şut denedi. Top yan direğe çarparak oyun alanına döndü ve sarı-lacivertliler bu kritik fırsatı değerlendiremedi.

SAMSUNSPOR BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ

23. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında topu kapan Tomasson, soldan ortasını kale sahası önüne gönderdi. Mouandilmadji'nin yerden vuruşu ağlarla buluştu ve Samsunspor yeniden öne geçti: 2-1.

OKAN KOCUK'UN KRİTİK MÜDAHALESİ

45+1. dakikada Archie Brown'un ceza sahası dışından sert şutunu başarılı bir refleksle kornere gönderen Okan Kocuk, Fenerbahçe'yi devre bitmeden umutlandırdı.

FENERBAHÇE GOL POZİSYONLARINI DEĞERLENDİREMEDİ

68. dakikada Cherif, Kante'nin savunma arkasına attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat topu filelerle buluşturamadı. 72. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun köşeye çektiği şut ise az farkla auta çıktı.

NENE İLE BERABERLİK GELDİ

89. dakikada Asensio'nun ara pasında topla buluşan Nene, çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye taşıdı ve Fenerbahçe taraftarlarını sevince boğdu.

CHERIF İLE FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Maçın son anlarında Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topta Cherif topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 90+5'te öne geçirdi.

FENERBAHÇE HAYATİ 3 PUANI ALDI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 57 puana ulaşarak lider Galatasaray ile farkı 4 puanda tuttu. Samsunspor ise 32 puanda kaldı. Bir sonraki haftada Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek; Samsunspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE'DE KİM KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Fenerbahçe teknik kadrosuna kırmızı kart gösterildi. Hangi ismin kart gördüğü henüz açıklanmadı.