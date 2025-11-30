Fenerbahçe, Süper Lig'in en kritik maçlarından biri olan derbiye eksik oyuncularla çıkıyor. Taraftarlar ve futbol otoriteleri, " Fenerbahçe'de derbide kimler eksik?" ve "Derbide Fenerbahçe'de kimler sakat, cezalı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe'de derbide kimler eksik? Derbide Fenerbahçe'de kimler sakat, cezalı? Detaylar...

FENERBAHÇE'DE DERBİDE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, Süper Lig'in en kritik karşılaşmalarından biri olan derbi maçına hazırlanırken eksik oyuncular listesi dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, hem sakatlık hem de cezalı oyuncular nedeniyle teknik direktörün planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor. Taraftarlar, derbi öncesi takımın hangi isimlerden yoksun olacağını merak ediyor.

Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, derbi kadrosunda yer alamayacak isimler arasında. Bunun yanı sıra Rodrigo Becao'nun da sahada olmaması bekleniyor. Bu eksiklikler, Fenerbahçe'nin savunma hattında ciddi bir boşluk yaratıyor ve teknik direktörün alternatif planlar üretmesini zorunlu kılıyor.

DERBİDE FENERBAHÇE'DE KİMLER SAKAT, CEZALI?

Fenerbahçe'de derbi öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların durumu netleşti. Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin eksikliği, özellikle savunma hattındaki rotasyon planlarını etkiliyor.

Öte yandan, cezalı oyuncu sayısı sınırlı olsa da, sarı kart sınırında olan isimler teknik ekibin dikkatini çekiyor. Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde, sarı kart sınırında yer alıyor ve derbide dikkatli oynamak zorunda. Bu durum, oyuncuların agresif oyunlarını kısıtlayabilir ve teknik direktörün maç stratejisini doğrudan etkileyebilir.