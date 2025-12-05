Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman? ZTK FB-BJK derbisi ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan yaklaşıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Grup aşamasında gerçekleşecek bu kritik maç için kesin tarihi araştırılıyor. 23, 24 veya 25 Aralık 2025 tarihlerinden biri seçilecek. Taraftarlar, derbinin hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı grup maçı, 23, 24 veya 25 Aralık 2025 tarihlerinden birinde oynanacak. Henüz maç günü resmi olarak açıklanmadığı için kesin tarih netleşmiş değil. Taraftarlar ve futbolseverler, üç gün içerisinden hangi gün oynanacağını sabırsızlıkla bekliyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç saati ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Grup maçlarının tarihleri belli olsa da, hangi saatte başlayacağı hakkında bilgiler henüz paylaşılmadı. Maç saati, ilerleyen günlerde kulüpler ve yayıncı kuruluş tarafından duyurulacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı. Genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçları beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlandığı için Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının da bu kanalda yayınlanması bekleniyor, ancak resmi doğrulama yapılmadı.