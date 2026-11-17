Fenerbahçe Asvel maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Tarfin, ASVEL'i 115-81 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 12. haftasında 17 Kasım 2026 akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda LDLC ASVEL'i 115-81 yendi. Sarı-lacivertliler ilk periyodu 32-12, ilk yarıyı 54-39 önde kapattı. Shane Larkin 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe bu sonuçla EuroLeague'de 8. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 12. haftasında 17 Kasım 2026 akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği LDLC ASVEL'i 115-81 yendi. İlk periyodu 32-12, ilk yarıyı 54-39 önde bitiren sarı-lacivertlilerde Shane Larkin 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takım EuroLeague'deki galibiyet sayısını 8'e çıkardı.
FENERBAHÇE ASVEL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Maç 115-81 bitti. Fenerbahçe Tarfin, Fransız rakibini 34 sayı farkla geçti.
MAÇ NASIL GEÇTİ?
Fenerbahçe ilk periyotta rakibine yalnız 12 sayı verdi ve bu bölümü 32-12 önde kapattı. İkinci periyotta 27 sayı bulan ASVEL farkı biraz azaltsa da soyunma odasına 54-39 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi. Üçüncü periyotta fark yeniden açıldı: 89-61. Son periyot da ev sahibinin kontrolünde geçti ve maç 115-81 bitti.
Karşılaşmayı Carlos Cortes, Alberto Baena ve Saulius Racys yönetti.
MAÇIN EN SKORER OYUNCULARI KİMLER?
Fenerbahçe'de en çok sayıyı 25 sayıyla Shane Larkin attı; Johnny Juzang 15, Talen Horton-Tucker 11 sayıyla onu izledi. NTV Spor'un aktardığına göre sarı-lacivertlilerde 12 oyuncu sayı buldu.
ASVEL'de Mathis Dossou-Yovo 19, Edwin Jackson 14, Marc-Owen Fodzo Dada 12 sayı attı.
FENERBAHÇE'NİN EUROLEAGUE'DE DURUMU NE?
Bu sonuç, Fenerbahçe Tarfin'in EuroLeague'de 12 haftada aldığı 8. galibiyet oldu.