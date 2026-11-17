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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 12. haftasında 17 Kasım 2026 akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği LDLC ASVEL'i 115-81 yendi. İlk periyodu 32-12, ilk yarıyı 54-39 önde bitiren sarı-lacivertlilerde Shane Larkin 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takım EuroLeague'deki galibiyet sayısını 8'e çıkardı.

FENERBAHÇE ASVEL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 115-81 bitti. Fenerbahçe Tarfin, Fransız rakibini 34 sayı farkla geçti.

MAÇ NASIL GEÇTİ?

Fenerbahçe ilk periyotta rakibine yalnız 12 sayı verdi ve bu bölümü 32-12 önde kapattı. İkinci periyotta 27 sayı bulan ASVEL farkı biraz azaltsa da soyunma odasına 54-39 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi. Üçüncü periyotta fark yeniden açıldı: 89-61. Son periyot da ev sahibinin kontrolünde geçti ve maç 115-81 bitti.

Karşılaşmayı Carlos Cortes, Alberto Baena ve Saulius Racys yönetti.

MAÇIN EN SKORER OYUNCULARI KİMLER?

Fenerbahçe'de en çok sayıyı 25 sayıyla Shane Larkin attı; Johnny Juzang 15, Talen Horton-Tucker 11 sayıyla onu izledi. NTV Spor'un aktardığına göre sarı-lacivertlilerde 12 oyuncu sayı buldu.

ASVEL'de Mathis Dossou-Yovo 19, Edwin Jackson 14, Marc-Owen Fodzo Dada 12 sayı attı.

FENERBAHÇE'NİN EUROLEAGUE'DE DURUMU NE?

Bu sonuç, Fenerbahçe Tarfin'in EuroLeague'de 12 haftada aldığı 8. galibiyet oldu.