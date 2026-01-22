Fenerbahçe Aston Villa'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? UEFA Avrupa Ligi canlı puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 7. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa karşısında sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde iki takım da ilk 24 sıra içinde yer alıyor ve puan tablosundaki yerlerini belirleyecek kritik bir haftaya giriliyor.

FENERBAHÇE YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Aston Villa karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 14'e yükseltecek. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, lig aşamasında son haftaya play-off hattının üst sıralarında girme avantajını elde edecek. Mevcut tabloda 12. sırada bulunan Fenerbahçe, bu galibiyetle 9-16 aralığında yer alan ve play-off turunda seri başı olma ihtimali bulunan takımlar arasındaki konumunu güçlendirecek.

Galibiyet alınması halinde Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki son maç olan FCSB deplasmanına daha geniş bir puan aralığında çıkması mümkün olacak. İki maç sonunda alınabilecek en yüksek toplam olan 17 puan senaryosu korunurken, ilk 24 içindeki yeri büyük ölçüde sağlamlaşacak. Bu sonuç, doğrudan son 16 turu için matematiksel ihtimali sürdürse de, sıralamadaki diğer takımların alacağı sonuçlar belirleyici olacak.

FENERBAHÇE YENİLİRSE, ASTON VİLLA İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile berabere kalması halinde puanı 12'ye çıkacak. Bu tabloyla sarı-lacivertliler, lig aşamasının son haftasına play-off hattı içinde girmeyi sürdürecek. 9-24 sıralamasındaki takımların puan dağılımı dikkate alındığında, 12 puanla son maç öncesi ilk 24'te yer almak için avantajlı konum korunacak.

Ev sahibi ekibin sahadan mağlubiyetle ayrılması durumunda ise puan hanesi 11'de kalacak. Buna rağmen Fenerbahçe, genel sıralamada play-off hattının ortalarında yer aldığı için elenme sınırından uzak kalacak. Son hafta oynanacak FCSB deplasmanından alınacak puan veya puanlar, ilk 24 içinde kalmayı sağlaması açısında kritik.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU GÜNCEL

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında 36 takım tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. İlk 8 sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off turu oynuyor. 25. sıradan itibaren yer alan ekipler ise organizasyona veda ediyor.

Fenerbahçe, 6 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı ve +4 averajla 12. sırada bulunuyor. Aston Villa ise 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 15 puana ulaştı ve lig aşamasında en fazla puan toplayan takımlar arasında yer aldı. Karşılaşma, 20.45'te başlayacak ve Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho tarafından yönetilecek.