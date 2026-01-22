Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu! Jhon Duran oynuyor mu?

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Aston Villa maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Lucas Digne, Bogarde, Tielemans, Buendia, Guessand, Rogers, Watkins.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.