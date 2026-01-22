Haberler

Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu! Jhon Duran oynuyor mu?

Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu! Jhon Duran oynuyor mu?
Güncelleme:
Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala maç kadroları belli olmaya başladı. İşte Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu ve detaylar...

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Aston Villa maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Lucas Digne, Bogarde, Tielemans, Buendia, Guessand, Rogers, Watkins.

Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu! Jhon Duran oynuyor mu?

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

