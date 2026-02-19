Haberler

Fenerbahçe 11'i! UEFA Fenerbahçe Nottingham Forest maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? FB Nottingham Forest maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe 11'i! UEFA Fenerbahçe Nottingham Forest maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? FB Nottingham Forest maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu! FB Nottingham Forest 11'ler! Fenerbahçe Nottingham Forest maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Nottingham Forest ilk 11'ler açıklanıyor.

Fenerbahçe Nottingham Forest maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Nottingham Forest ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Nottingham Forest muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Nottingham Forest maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif.

Nottingham Forest 11: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA, KANALDA?

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

