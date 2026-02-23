Fenerbahçe 11'i! Maç kadrosu Fenerbahçe Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Kasımpaşa ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Kasımpaşa muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Kasımpaşa maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Çağlar, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Kerem, İrfan, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.