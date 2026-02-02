Fenerbahçe 11'i! Kocaelispor FB maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Kocaelispor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Kocaelispor Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Kocaelispor Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Kocaelispor Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe'nin Kocaelispor maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En Nesyri.

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak.

Bu isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.