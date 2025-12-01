Fenerbahçe 11'i! Derbi FB GS maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu!

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Galatasaray 11: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Kadıköy'de karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 32 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 9 galibiyet, 4 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla ikinci sırada yer alıyor.