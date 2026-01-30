FCSB Fenerbahçe maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! FCSB Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

FCSB Fenerbahçe kaç kaç? FCSB Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve FCSB Fenerbahçe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FCSB FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

FCSB Fenerbahçe maçı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

FCSB - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FCSB Fenerbahçe maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FCSB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FCSB Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başladı.

FCSB - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FCSB Fenerbahçe maçı Bucharest'da, Arena Nationala Stadyumu'nda oynanıyor.