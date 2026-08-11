Fatih Kaynarca, hukuk ve finans alanındaki kariyeriyle gündeme gelirken özel hayatıyla da merak konusu oldu. Kaynarca’nın yaşamı, mesleği, eğitim geçmişi ve Nursena Say ile ilişkisi araştırılıyor. Peki, Fatih Kaynarca kimdir, ne iş yapıyor? Fatih Kaynarca kaç yaşında, nereli? Detaylar...

FATİH KAYNARCA KİMDİR?

Fatih Kaynarca, hukuk ve finans alanlarında çalışmalar yürüten Türk hukukçu ve finans profesyonelidir. 1994 yılında İstanbul’da doğan Kaynarca, lisans eğitimini hukuk alanında tamamladıktan sonra akademik kariyerini Londra’da sürdürdü.

City Law School bünyesinde hukuk yüksek lisansı (LL.M.) yapan Kaynarca, ardından Regent’s University London’da finans alanında yüksek lisans (MSc) derecesi aldı. Akademik çalışmalarında Türkiye sermaye piyasalarına odaklanan Kaynarca, hukuk ve finans alanındaki eğitimini profesyonel kariyeriyle destekledi.

Kariyerine Londra’da faaliyet gösteren bir İngiliz hukuk firmasında başlayan Kaynarca, daha sonra finans sektörüne geçti. Londra merkezli bir aile ofisinde portföy yönetimi alanında görev alarak varlık yönetimi, yatırım bankacılığı ve sınır ötesi işlemler konusunda deneyim kazandı.

Türkiye’deki çalışmalarında ise hukuk ve finans alanlarını birlikte yürütmeye devam eden Kaynarca, uluslararası fon şirketlerinde görev almakta ve şirketlere hukuki-finansal danışmanlık sunmaktadır.

FATİH KAYNARCA NE İŞ YAPIYOR?

Fatih Kaynarca, hukukçu kimliğinin yanı sıra finans alanında da profesyonel çalışmalar yürütüyor. Türkiye’de uluslararası bir fon şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Kaynarca aynı zamanda kurucu ortağı olduğu hukuk ofisi aracılığıyla halka açık şirketlere, yatırım kuruluşlarına ve finansal kurumlara hukuki ve finansal danışmanlık hizmeti veriyor.

Profesyonel çalışmalarının bir diğer alanını girişim yatırımları oluşturuyor. Erken aşamadaki girişimlere yatırım yapan Kaynarca, ölçeklenebilir iş modellerine ve yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlerde yatırım süreçlerine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda stratejik yönlendirme, finansal yapılandırma ve değer yaratımı konularında girişimcilere mentorluk yapıyor. Ayrıca çeşitli uluslararası yayınlarda finans ve hukuk alanlarında görüş yazıları kaleme alıyor.

Kaynarca'nın çalışmalarında sermaye piyasaları, finansal regülasyonlar ve yatırım ekosistemi öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

FATİH KAYNARCA KAÇ YAŞINDA?

Fatih Kaynarca, 1994 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

FATİH KAYNARCA NERELİ?

Fatih Kaynarca, İstanbul doğumludur.

FATİH KAYNARCA VE NURSENA SAY

Fatih Kaynarca, Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say ile uzun süredir devam eden birlikteliğinin ardından Mart 2026’da nişanlandı.

Çift, Ağustos 2026’da İstanbul’da düzenlenen törenle evlendi. Kaynarca ve Say’ın birlikteliği, 2026 yılında nişan ve evlilik haberleriyle gündeme geldi.