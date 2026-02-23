Everton Manchester United hangi kanalda? Everton Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Everton Manchester United maçı hangi kanalda? Everton Manchester United Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Everton Manchester United maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Everton Manchester United maçını hangi kanal veriyor? İşte Everton Manchester United maçı yayın bilgisi haberimizde...

EVERTON MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton Manchester United maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Everton Manchester United maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler.

EVERTON MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Everton Manchester United maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.